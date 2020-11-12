Bu Soyer hak etti

Basketbolda her şey bütçe ile olmayacağını dün gece Soyerspor Hacıganimler bize ispatladı. Bütçe olarak kendinden kat be kat üstün olan Koop karşısında maçın mücadele ile kazanılacağını Soyer gösterdi.

Tahir Soyer başkanın ve yönetiminde bu yıl ciddi yatırım yapan, sponsor bulan Soyer takımı, Ahmet Şahinsoy önderliğinde yapılan transferlerle de dikkatleri çekmeye başladı.

Koop karşısında bu ligin tecrübeli isimleri kaptan Mustafa Rıfkı ve bu yılın önemli transfer Kemal, Mert, Hasan Kasap, Alperen kenardan gelen Hasan Debeş, Mustafa Öksüzoğulları ve henüz hazır olmayan Adnan gibi isimlerle Soyer ciddi bir güç oldu. Takım hem savunmada hem de hücumda rakibinin etkili silahlarını kontrol etti. 38 dakika Koop’u yıpratarak maçı kazandı. Alperen maçı double – double yaparak bitirmesi önemli, Mert 16 sayı, 8 ribaunt 5 asist ve 2 top çalma, Hasan Kasap 16 sayı 7 ribauntluk performansla takımın önemli adamları oldular. Ancak kaptan Mustafa Rıfkı’nın mücadelesi ve 8 sayı, 5 ribaunt, 4 asist 2 top çalması ve bu yıl Soyer’e gelen Kemal Taşçı da 15 sayı, 2 ribaunt, 4 asist ve 3 top çalma ile maça damga vuran isimler oldular. Ahmet Şahinsoy’u da tebrik etmek gerek. Bu Soyer ciddi bir zirve ekibi oldu.

Gelelim Koopspor’a. Bu takım sezon başında ülkenin en iyilerini yine topladı. Bu ekipte Berk var, Temur var, Kercem var, Andım var, Alpay var, var oğlu var. Takıma Doğukan ve Arif gibi iki önemli isimler de katıldı. Bir de Türkiye konenjanından alınan Maşallah var ama adı gibi mi henüz bir şey görmedik. Generali çok olan takımda “asker” yok Emrah hocam. Bu takıma bir de Erdem’i de alacaksan herkese birer top da vermen lazım sahada. Bu Koop’u, Soyer inanarak yendi. O kadar tecrübeli isimlerin hataları evlere şenlikti. Haftaya YDÜ karşısında bu oyun galibiyet getirmez. Koop’ta durum kötü mü değil ? ama iyi de değil.

Federasyonun çabalarını da görmezden gelemem. Atatürk Spor Salonu’nda 153 sporseverin gelmesi ve herkes tek tek ateşleri ölçülerek salona alınmaları ciddi bir olay, oturma düzenine dikkat edilmesi de.