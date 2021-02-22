Bu hafta yağmur yok

Meteoroloji Dairesi haftalık hava durumu tahminlerine göre bu hafta hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.
Açıklamada en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 18 – 21 ºC dolaylarında seyretmesi beklenmektedir denildi.
Açıklama şöyle:
23 Şubat – 01 Mart 2021 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu :
Bölgemizin periyodun ilk günleri yüksek basınç diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:
23 Şubat (Sa) : Açık ve az bulutlu,
24 Şubat (Ça) : Açık ve az bulutlu,
25 Şubat (Pş) : Parçalı ve az bulutlu,
26 Şubat (Cu) : Açık ve az bulutlu,
27 Şubat (Ct) : Açık ve az bulutlu,
28 Şubat (Pz) : Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu,
01 Mart (Pt) : Parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir.
En yüksek hava sıcaklığı : İç kesimlerde ve sahillerde 18 – 21 ºC dolaylarında seyretmesi
beklenmektedir.
Rüzgar : Genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak
esmesi beklenmektedir.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü