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Bu hafta yağmur yok

22 Şubat 2021
ılık ve nemli hava





Meteoroloji Dairesi haftalık hava durumu tahminlerine göre bu hafta hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.
Açıklamada en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 18 – 21 ºC dolaylarında seyretmesi beklenmektedir denildi.
Açıklama şöyle:
23 Şubat – 01 Mart 2021 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu :
Bölgemizin periyodun ilk günleri yüksek basınç diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:
23 Şubat (Sa) : Açık ve az bulutlu,
24 Şubat (Ça) : Açık ve az bulutlu,
25 Şubat (Pş) : Parçalı ve az bulutlu,
26 Şubat (Cu) : Açık ve az bulutlu,
27 Şubat (Ct) : Açık ve az bulutlu,
28 Şubat (Pz) : Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu,
01 Mart (Pt) : Parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir.
En yüksek hava sıcaklığı : İç kesimlerde ve sahillerde 18 – 21 ºC dolaylarında seyretmesi
beklenmektedir.
Rüzgar : Genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak
esmesi beklenmektedir.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü





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22 Şubat 2021


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