Bu hafta yağmur yok

Meteoroloji Dairesi haftalık hava durumu tahminlerine göre bu hafta hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

Açıklamada en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 18 – 21 ºC dolaylarında seyretmesi beklenmektedir denildi.

Açıklama şöyle:

23 Şubat – 01 Mart 2021 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu :

Bölgemizin periyodun ilk günleri yüksek basınç diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.