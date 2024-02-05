Bu hafta yağmur beklenmiyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 5, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Bu hafta yağmur beklenmiyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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 Meteoroloji Dairesi, 12 Şubat’a kadar yağmur beklenmediği tahmininde bulundu.

 Daire’nin 12 Şubat’a kadar olan tahminlerine göre hava genellikle parçalı bulutlu olacak, 7 ve 8 Şubat sabahları yer yer sisli olacak.


 En yüksek hava sıcaklıklarının genellikle iç kesimlerde ve  sahillerde, periyodun ilk günleri 20-23 derece, diğer günleri ise 16-19 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

 Rüzgar periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günleri ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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Tags:kıbrısyağışlı hava
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