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Bu hafta hava 37-40 derece

3 Temmuz 2019
Hava durumu - Meteoroloji Dairesi

Hava sıcaklığı bir hafta boyunca 37-40 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 4-10 Temmuz tarihleri arasında, bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak; hava açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde genellikle 37 – 40 derece, sahillerde ise 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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