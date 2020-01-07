Brüksel’de toplanan AB ülkelerinin gündemi Libya ve İran

Dört Avrupa Birliği ülkesinin dışişleri bakanları Libya ve İran gündemiyle Brüksel’de toplandı. Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’nin acil toplantı kararı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin ABD’nin düzenlediği drone saldırısında öldürülmesinin ardından alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk askerlerinin Libya’ya intikal etmeye başladığını söylerken Avrupalı yetkililer bölgede dengelerin bozulmasından ve insani krizin derinleşmesinden endişe duyuyor.

Toplantıya Avrupa Birliği Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlık ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab önce Fransız, İtalyan ve Alman mevkidaşları ile Libya krizini görüşecek. Daha sonra İngiliz Fransız ve Alman dışişleri bakanları İran ile ABD arasında yaşanan krizi değerlendirecek.

Almanya, Fransa ve İngiltere İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın imzacılarından. ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran ile Washington arasında yeni bir krize yol açmıştı.

Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeleri ele almak amacıyla cuma günü acil olarak toplanacak.