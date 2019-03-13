Brezilya’da okula silahlı saldırı: 8 ölü

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC’de yer alan habere göre, polis yetkilileri, Sao Paulo’nun Suzano kentinde Professor Raul Brasil isimli okula silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda 7’si öğrenci, 1’i okul görevlisi olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yetkililer, iki saldırganının da öldüğünü belirtti. Saldırganların söz konusu okulun eski öğrencileri olduğu öğrenildi.