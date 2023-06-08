Brezilya’da Lula döneminde Amazon’daki ormansızlaşma yüzde 31 azaldı

Brezilya Amazonu’ndaki ormansızlaşma, Luiz Inácio Lula da Silva yönetiminin ilk 5 ayında yüzde 31 azaldı.

Ulusal Uzay Araştırması Enstitüsü (INPE) tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, ocak-mayıs arasında Amazon’da 1986 kilometrekarelik alanın yok olduğu belirtildi.

Çalışmaya göre geçen yılın aynı döneminde, radikal sağcı eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetiminde 2 bin 867 kilometrekarelik ormanlık alan imha edilmişti.

Araştırmada, 2019-2022’de görev yapan Bolsonaro’nun döneminde Amazon’daki yıllık orman kaybının en az yüzde 75 arttığına da dikkat çekildi.

Ekimde düzenlenen seçimleri kazanarak 1 Ocak’ta ülkenin başına geçen Lula, pazartesi yaptığı açıklamada, ormansızlaşmayla mücadeleyi artıracağını söylemişti.

Lula, koruma altındaki bölgelerde ağaç kesimi, tarım, madencilik ve benzeri diğer yasadışı faaliyetlerin engelleneceğini belirtmişti.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında konuşan 77 yaşındaki lider, şu ifadeleri kullanmıştı:

Brezilya, Amazon nedeniyle gezegenimizin iklim dengesinde önemli bir rol oynamaktadır. Amazon’da ormansızlaşmanın önlenmesi küresel ısınmanın azaltılmasını da sağlar.

Öte yandan Lula’nın Amazon’u ve yerli halkları korumaya yönelik çalışmaları, geçen hafta meclise takıldı.

Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada, yerli halkların atalarına ait topraklar üzerindeki haklarının kısıtlanmasını öngören tasarı, 155’e karşı 283 oyla geçmişti.

Brezilya Çevre Bakanlığı ve Yerli Halklar Bakanlığı’nın yetkilerinin kısıtlanmasını ve bütçelerinin azaltılmasını da içeren tasarının onaylanması için Senato’dan da geçmesi gerekli. Lula kararı veto etme yetkisine sahip fakat Temsilciler Meclisi’ne geri giden yasa, burada tekrar onaylanabilir.

Brezilya’da 300 farklı etnik grup, atalarına ait olan ve çoğu Amazon’da yer alan 730 bölgede yaşıyor. Bunlardan 490’ı halihazırda Brezilya devleti tarafından koruma bölgesi olarak tanınmış durumda. Yerli halklarsa bu sayının artırılmasını talep ediyor. Bölgelerin koruma altına alınması, yasadışı ağaç kesimi ve madencilik faaliyetlerinin de önüne geçilmesini sağlayacak.

Geçen hafta yayımlanan bir uluslararası çalışmada da Brezilya’daki et endüstrisinin ihtiyaçlarının karşılanması için Amazon’da son 6 yılda en az 800 milyon ağacın kesildiği ortaya konmuştu.