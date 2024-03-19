Brezilya'da 62,3 derece ile "hissedilen sıcaklık" rekoru kırıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 19, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DünyaSürmanşet

Brezilya’da 62,3 derece ile “hissedilen sıcaklık” rekoru kırıldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Brezilya'da 62,3 derece ile "hissedilen sıcaklık" rekoru kırıldı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde hissedilen sıcaklığın 62,3 dereceye çıkmasıyla ülkede şu ana kadarki en yüksek “hissedilen sıcaklık” kaydedildi.

Brezilya basınında Rio de Janeiro Uyarı Sistemi’ne dayandırılan haberlere göre, 16 Mart’ta Rio de Janeiro kentinde tüm zamanların hissedilen en yüksek sıcaklık rekoru kayıtlara geçti.


Kentin batısında hissedilen 62,3 santigrat derece, 18 Kasım 2023’te hissedilen 59,7 santigrat dereceyi aşınca kayıtlara rekor olarak girdi.

Uzmanlar, “El Nino” kaynaklı hava olayları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık rekorlarının meydana gelebileceğini belirtmişti.

Kaynak: https://www.aljazeera.com/gallery/2024/3/18/photos-record-heat-index-of-62-3c-scorches-rio-de-janeiro

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Tags:brazilyasıcaksıcaklık rekoru
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