Brezilya uzatmalarda hayat buldu

Dünya Kupası E Grubu’nda heyecan Brezilya-Kosta Rika maçı ile devam etti. İlk maçını beraberlikte kapatan Brezilya, Kosta Rika karşısında oldukça zorlandığı maçı 2-0 galip tamamladı. Brezilya’nın golleri uzatma dakikalarında Coutinho ve Neymar’dan geldi.

Rusya’da devam eden Dünya Kupası’nda E Grubu’nun ikinci maçında Brezilya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. Saint Petersburg Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Bjorn Kuipers yönetti. İlk maçında İsviçre ile berabere kalan Brezilya, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı maçı uzatma dakikalarında bulduğu golle galip tamamladı. Coutinho ve Neymar’ın golleri Brezilya’ya üç puanı getirdi. Bjorn Kuipers, 77. dakikada Brezilya lehine verdiği penaltıyı daha sonra VAR kararı ile iptal etti.