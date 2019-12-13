Brexit’in öbür yüzü

Dünkü seçim sonucuyla Brexit kesinkes garantilenirken, aynı zamanda hem İngiliz hem İskoç hem de İrlanda milliyetçilerinin zafer kazanması, Britanya ya da namı diğer Birleşik Krallık’ın birliğine ağır darbe indirdi. İskoçya lideri yeniden bağımsızlık, Kuzey İrlanda’daki Cumhuriyetçiler İrlanda ile birleşme referandumu talep etti.

Britanya’da erken seçimin Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin zaferiyle sonuçlanmasıyla 31 Ocak tarihinde Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) kesinleşirken, ülkeyi oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda bölgelerinin birliği soru işaretine dönüştü.

18 Eylül 2014’te düzenlenen referandumda bağımsızlığı reddetmiş, ama 23 Haziran 2016 Brexit referandumunda AB’den ayrılmaya hayır oyu vermiş İskoçya, AB’den çıkmış bir Britanya’nın parçası olmak istemediğinden bağımsız bayrağını yeniden çıkardı.

İskoçya’da iktidarda bulunan İskoç Ulusal Partisi (SNP), Britanya parlamentosunda İskoçya’ya ayrılan 59 vekillikten en az 48’ini kazandı.

SNP lideri Nicola Sturgeon’un ilk açıklaması, İskoçya’nın Britanya içindeki yerini belirlemesi için yeniden referandum düzenlemesine izin verilmesi gerektiği oldu.

Kuzey İrlanda’da da Britanya’dan ayrılarak İrlanda Cumhuriyeti ile birleşme yanlıları, bu seçim sayesinde ilk kez vekil çoğunluğunu elde etti.

Yani hem İngiliz hem İskoç hem de İrlanda milliyetçilerinin seçim zaferi kazanmasıyla Britanya ya da namı diğer Birleşik Krallık’ın birliği ağır darbe aldı.

Kesinkes Brexit’in garantilenmesi, aynı zamanda Britanya’nın dağılmasıyla sonuçlanabilecek gelişmeleri tetikledi.

İskoçya Başbakanı Sturgeon, seçim sonucunu ‘dönüm noktası’ diye niteleyerek “İskoçya halkına gelecekleriyle ilgili tercih sunmak için yetki aldık” dedi.

“İskoçya’da çoğunluğun arzuladığı geleceğin Birleşik Krallık’ın geri kalanının tercih ettiğinden çok farklı olduğu açık ve nettir” diye devam eden Sturgeon, “İskoçya’nın Boris Johnson hükümeti angaryasını yüklenmemesi ve kendi iradesinin hilafına Avrupa’dan koparılmaması gerektiğine dair net arzu ve onay vardır” vurgusu yaptı.