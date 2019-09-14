Brexit’in mimarı eski Başbakan David Cameron: İngiltere yeniden referanduma gidebilir

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecini halk referandumuna giderek başlatan eski Başbakan David Cameron çıkaracağı yeni kitabının tanıtımında ülkenin içinden geçmekte olduğu zor dönemi ve bu derin krizdeki rolünü değerlendirdi.

Çıkaracağı biyografisi hakkında The Times gazetesine konuşan eski Başbakan, 2016’da alınan referandum sonucunun kendisini “depresyona soktuğunu” belirtti.

Referanduma gitme kararından dolayı birçok kişinin kendisini affetmeyeceğini bildiğini dile getiren Cameron, ülkenin yeni bir referanduma gitme ihtimalinin yine de bulunduğunun da altını çizdi.

İngiltere’yi “köşeye sıkışmış” olarak tanımlayan eski Muhafazakar Parti lideri, “Anlaşmasız Brexit seçeneğinde ısrar edilmemesi gerekiyor. Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoyu tatil etmesi ve tartışmasız Brexit’e ‘hayır’ oyu kullanan 21 parti milletvekilini ihraç etmesi yanlıştı.” dedi.

“İçinden çıkamadığım bir psikodrama idi”

2005’te Muhafazakar Parti’nin başına seçilen David Cameron, 43 yaşında başbakanlık koltuğuna oturarak son iki asırlık ülke tarihinin en genç başbakanı olma unvanını da kazandı.

2016’da ülkeyi Avrupa Birliği’nden ayrılma konusunda referanduma götüren başbakan, Londra’nın birlikte kalması yönünde politika yürütmüştü.

Sandıktan yüzde 48’e karşı yüzde 52 AB’ye hayır oyunun çıkmasının ardından ise başbakanlık görevinden istifa etti.

Cameron bu yenilgiyi Brexit taraftarlarının elindeki iki koza bağlıyor. Bunlar, duygusal anlamda AB’yi terk etmenin önemi ve göçmen sorunu.

“Kalmak isteyenlerin ileri sürdükleri ekonomik nedenler ve teknik sorunlar ise seçmenin ikna olmasına yetmedi diyen Eski başbakan bu durumu “İçinden çıkamadığım bir psikodrama” olarak yorumluyor. Aldığı kararın sonuçlarından dolayı üzgün olduğunun altını çizen eski başbakan, yine de referendumun “kaçınılmaz” olduğu ve doğru olanı yaptığı kanısında.