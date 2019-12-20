Dünya

Brexit yasası Avam Kamarası’nda ilk engeli aştı

20 Aralık 2019

İngiltere’de Brexit yasası Avam Kamarası’nda ilk engeli aştı.

Bugün yapılan oylamada 358’e karşı 234 oyla kabul edilen yasa, Avam Kamarası’nda bir süre daha değişikliğe açık olarak bekletildikten sonra Lordlar Kamarası’na gönderilecek.

Vekiller Noel tatilinden döndükten sonra 7, 8 ve 9 Ocak’ta onayladıkları yasa üzerindeki değişiklik tekliflerini görüşecek.

Parlamento’da yasayı eleştiren ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, AB’den ayrılmanın “daha iyi ve daha adil bir yolunun” olduğunu söyledi.

Başbakan Boris Johnson’ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasına göre İngiltere 31 Ocak’ta AB’den ayrılacak.

Taraflar 2020 sonuna kadar, bundan sonraki ilişkilerini düzenleyecek kapsamlı bir anlaşma yapmaya çalışacak. O süreçte İngiltere’nin AB içindeki hakları ve yükümlülükleri büyük oranda aynı kalacak.

2020 sonuna kadar yeterli ilerleme sağlanamazsa bu tarihi ertelemek de mümkündü. Ancak Avam Kamarası’nda kabul edilen yasa, bu sürecin ertelenmesini yasaklıyor.

Gelecekte bu sürenin ertelenmesi gerekirse, bu yasada değişiklik yapacak yeni bir yasanın kabul edilmesi gerekecek.

Hükümet AB ile 2020 içinde bir ticaret anlaşmasına varmanın mümkün olduğunu söylese de muhalefet bunu gerçekçi bulmuyor.

İngiltere’de bir önceki başbakan Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasını Parlamento’da kabul ettirememişti.

Üçüncü denemesinde de başarısızlığa uğrayan May, koltuğunu Boris Johnson’a devretmişti.

 



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