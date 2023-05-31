Brent petrolde haftalık kayıp yüzde 7’yi aştı

Petrol fiyatları, en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’in talebinin yavaşlayacağı dair endişelerinin artması sonrasında çarşamba günü kayıplarını genişletti.

Buna göre, brent petrolün varil fiyatı bugün saat 12.45 itibarıyla yüzde 1,52 düşüşle 72,56 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 1,50 düşüşle 68,42 dolardan işlem görüyor.

Son olarak her iki gösterge de salı günü %4’ten fazla düşüş yaşamıştı.

Petrol fiyatlarının düşüşündeki temel katalizör ise Çin’in imalat faaliyetlerinin düşmesi olurken, Commonwealth Bank of Australia Emtia Araştırma Müdürü Vivek Dhar, “Çin’in sanayi üretimi ve sabit varlık yatırımları geçen ay beklenenden daha yavaş büyürken, piyasalar Çin’in emtia talebinin beklenenden daha hızlı zayıfladığından endişe ediyor.” dedi.

Dhar, Çin’in emtia talebine ilişkin mevcut kötümserliğin, bu yılın başındaki iyimserlikle tezat oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

DBS Bank’ın Başenerji Analisti Suvro Sakar ise bugün ilerleyen saatlerde yapılması planlanan borç tavanı oylamasına atıfta bulunarak, “Oylamanın haftanın geri kalanında nasıl devam edeceğine bağlı olarak, petrol piyasası üzerinde aynı şekilde yükseliş veya düşüş etkisi bekleyebiliriz, ancak tüccarlar haber akışı öncesinde temkinli olacaklar.” dedi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman ise geçtiğimiz hafta OPEC+ grubunun üretim kesintisine gidebileceğine dair olası bir sinyal olarak petrol fiyatlarının düşeceğine dair bahse giren açığa satışçıları “dikkatli olmaları” konusunda uyarmıştı.

Ancak aralarında Başbakan Yardımcısı Alexander Novak’ın da bulunduğu Rus petrol yetkilileri ve kaynaklarından gelen yorumlar, dünyanın en büyük üçüncü petrol üreticisinin üretimini sabit tutma eğiliminde olduğunu gösterdi.

Bu gelişmelerin ardından Suudi petrol devi Saudi Aramco’nun da temmuz ayında Asya’ya yönelik tüm ham petrol türleri için resmi satış fiyatlarını varil başına 1 dolar daha düşürebileceği paylaşıldı.