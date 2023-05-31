“Barışın Sesi” adlı çocuk kitabı ilkokul öğrencileri ile buluştu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 31, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

“Barışın Sesi” adlı çocuk kitabı ilkokul öğrencileri ile buluştu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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 Eğitimci İsfendiyar Pilli tarafından yazılan ve Khora Yayınları'ndan çıkan “Barışın Sesi” adlı çocuk kitabı, Lefkoşa’daki bazı ilkokul öğrencileri ile buluştu.

 Eğitimci İsfendiyar Pilli tarafından yazılan ve Khora Yayınları’ndan çıkan “Barışın Sesi” adlı çocuk kitabı, Lefkoşa’daki bazı ilkokul öğrencileri ile buluştu.

Khora Kitap Cafe’den yapılan açıklamaya göre, Türkçe, İngilizce ve Yunanca olmak üzere 3 dilli olan eser, doğa sevgisi, dostluk ve barış mesajları içeriyor.


Lefkoşa’da bazı ilkokullarda yazarla söyleşi yapan çocuklar, kitabın içeriği, barış ve çatışma kültürünün farkları, doğa insan ilişkisi gibi konularda bilgi edindiler; kitaptan Türkçe ve İngilizce bölümler okudular.

Açıklamada, Talim ve Terbiye Dairesi tarafından onaylanarak “ilköğretim kademesindeki çocukların okuma becerilerini destekler nitelikte” bulunduğu belirtilen kitaba, Khora Kitap ve tüm kitapçılardan ulaşılabileceği kaydedildi.

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