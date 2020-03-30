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Brent Petrol fiyatı son 18 yılın en düşük seviyesinde

30 Mart 2020
akaryakıt

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, 23 dolar ile Kasım 2002’den bu yanaki en düşük seviyeye geriledi. Brent türü ham petrolün varil fiyatı bugün saat 11.25’te 23,32 dolara kadar düştü.

Böylece Brent türü ham petrolün varil fiyatı, Kasım 2002’den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Aynı dakikalarda, ABD’nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili de 18,60 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşte dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel petrol talebini azaltması ve ekonomik büyümeyi zayıflatması etkili oldu.

Ayrıca, ABD dolarının bugün diğer para birimleri karşısındaki yükselişi de talebi olumsuz etkilerken petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

Dün gece Uluslararası Finans Enstitüsü, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki petrol ihracatçılarının, petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle 2020’de 192 milyar dolarlık ham petrol gelirini kaybedeceğini açıklamıştı.



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