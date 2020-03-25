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Bozkurt: Herkes elini taşın altına koyacak

25 Mart 2020

Northernland Construction Direktörü Koral Bozkurt, bugün ekonomik paketi açıklaması beklenen hükümet yetkililerine seslenerek, “Biz çalışanlarımızın gailesini çekiyoruz, hükümet edenler de kamu çalışanları yanında, özel sektör çalışanlarının da yaşadığı ve yaşaması muhtemel sorunları bilerek adım atmalı” dedi.

Bozkurt, bu sürede bankacılık sektörünün de elinin taşın altında olması gerektiğini belirterek, “Bu sürede faiz düzenlemesi ve sonrasında da sektörleri ayağa kaldıracak kredi olanakları için bankacılık sektörüne de büyük görevler düşüyor” ifadesini kullandı.

Farklı sektörlerde işletmeleri olduğunu anlatan Bozkurt, hiçbirinin şu an çalışmadığını ve bunun yıllarca sürebileceğini öngördüklerini belirtti.

Bozkurt, “Ancak, hükümet ekonomik tedbirler konusunda gereken kararları almazsa ayakta kalmak için mecburen radikal tedbirler almak zorunda kalacağız, bu kısa vadede gelmek istediğimiz en son nokta” ifadelerini kullandı.

Bozkurt şöyle konuştu:

“Bu ülkede kamu gelir kaybedecek, memur kaybedecek, esnaf kaybedecek, işçi kaybedecek. Kısacası bankalar dışında herkes kaybedecek. Bu kayıpların kendi içinde bir adaleti olmalı. Herkes kaybederken, bankalar faiz üzerinden kazanıyorsa, burada toplumsal bir mücadeleden bahsedilemez. Sürecin tüm yükünü, özel sektördeki yatırımcının üzerine yüklemek de doğru değildir. Zaten herkes, asgari ya da azami ne kaybedeceğini hesaplamıştır ve bu toplumsal kavgada üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

Hiç kimseden değil, kendi grubumdan örnekler vereceğim. Bizim farklı dallarda birçok işletmemiz var ve tümü en az bir yıldan önce iş yapmaya başlayamaz. Hükümet bu krizin 3 ayda biteceğini düşünüyor ama bizim öngörümüz ticari olarak yansımasının yıllar süreceğidir.

Kiralık araba şirketimiz var, burayı Nisan sonu açabilsek bile kime kiralayacağız?

Havaalanında restoranlarımız var, uçuşa kapalı alanda kime hizmet vereceğiz?

Yeni otel açalım dedik, personeli de aldık. Bu otele kim gelecek?

İnşaat şirketimizin müşteri portföyü yüzde 95 yabancı. Kime satış yapacağız?

Eğlence mekânımız var, kim gelip eğlenecek?

Spor salonumuz var, kim gelip spor yapacak?

Ve bir kentin gururu olan Mağusa Türk Gücü’nün sponsor firmasıyız, hangi kaynağı aktaracağız? Tüm işletmelerimizde yaklaşık 1000 çalışanımız var. Hükümet ekonomik tedbirler konusunda gereken kararları almazsa, ayakta kalmak için her tedbiri almak zorunda kalacağız. Bu insanlar ne olacak? Bizim alt sektörlerimizde çalışanlar ne olacak? Biz bunların gailesini çekiyoruz, ülkeyi yönetenler de çekmeli… Aksi takdirde büyük bir kaos bizleri bekliyor.”




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