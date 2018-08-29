Bono, U2’yu Avrupa Birliği’nin geleceği için turneye çıkarıyor

Bono, Almanya’nın başkenti Berlin’den başlayacak olan U2 turnesinin ana temasının ‘Avrupa’ olacağını duyurdu.

Bir Alman yayın organında kaleme aldığı yazıda Avrupalılık kimliği ve Avrupa Birliği hakkında yorumlarda bulunan Bono, “Avrupa, duygu haline gelmesi gereken bir düşüncedir. Avrupa ve başardıkları ile gurur duyuyorum. Fakat, bütün bu başarılar tehdit altında çünkü çeşitliliğe duyulan saygı sınanmakta ” dedi.

Euronews’ta yer alan habere göre, Avrupa ve dünya genelinde yükselişte olan milliyetçiliğe de değinen Bono, milliyetçiliğin eşit olmayan küreselleşme ve göç krizinin üstesinden gelinememesi nedeniyle körüklendiği yorumunda bulundu.

Ünlü müzisyen ayrıca, konser sırasında Avrupa Birliği bayrağı dalgalandıracağını açıkladı.