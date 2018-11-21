“Bölünmeye karşı sen ne yapıyorsun?” Mağusa’da tartışılacak

“Bölünmeye karşı sen ne yapıyosun?” temalı kampanya çereçevesinde, UniteCyprusNow(UCN) Lefkoşa ve Limasol’un ardından üçüncü kitle toplantısını Mağusa’da gerçekleştiriyor. Toplantı 22 Kasım 2018 Perşembe günü 18:30-20:30 tarihleri arasında,İsmet İnönü Bulvarı’nda (Salamis yolu), Osman Fazıl Polat PAşa Camii’nin karşısında yer alan Mağusa Gelişim Akademisi’nde (MGA) gerçekleştirilecektir.

Kalıcı bölünmeye giden süreci geri çevirmek ve hep birlikte ortak bir vatan yaratabilmek için ne adımlar atabileceğimiz tartışabilmek üzere sizleri bu toplantıya davet ediyoruz. Her üç toplantıda elde edilen sonuçlar daha sonra duyurulacak bir tarihte Lefkoşa’da tartışılacaktır.

Bu toplantılar Friedrich Ebert Vakfı tarafından da desteklenmektedir.