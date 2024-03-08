Boko Haram 100’den fazla Nijeryalı öğrenciyi kaçırdı

Nijerya’da Boko Haram terör örgütünün, toplanma alanında bulunan 100’den fazla Nijeryalı öğrenciyi öğretmenleriyle kaçırdığı bildirildi.

Yerel basının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Kuriga kasabasında 100’den fazla Nijeryalı öğrenci ile bir öğretmen Boko Haram terör örgütü tarafından kaçırıldı.

Düzinelerce motosikletli silahlı kişinin okula girdiğini belirten görgü tanıkları, yaşları 8 ile 15 arasında değişen 100’den fazla öğrenci ve bir öğretmenin götürüldüğünü anlattı.

Başka bir görgü tanığı ise kaçırılma esnasında bir öğrencinin silahlı kişiler tarafından vurulduğunu, öğrencinin Birnin Gwari Hastanesinde tedavi altına alındığını kaydetti.

Hükümetten konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Boko Haram terör örgütü dün de mülteci kampında yaşayan ve odun toplamak için ormanlık alana giden onlarca kadın ve çocuğu kaçırmıştı.

Olay, Kamerun sınırındaki Gamboru-Ngala bölgesinde yaşanmış, güvenlik güçleri sivillerin kurtarılması için operasyon başlatmıştı.

Hükümet kaçırılanların sayısıyla ilgili açıklama yapmazken, Nijerya’da Daily Trust gazetesi Birleşmiş Milletler Temsilcisi Muhammed Malik’e dayandırdığı haberinde kaçırılan kişi sayısının 200 olduğunu belirtmişti.

Nijerya’nın kuzeydoğusunda 2009’dan bu yana faaliyet gösteren Boko Haram, 2014’te Borno eyaletindeki bir devlet okulundan 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.