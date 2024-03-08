Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27’de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Muğla’nın Marmaris ilçesine 41,39 kilometre mesafede olan depremin, 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.