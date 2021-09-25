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Boğazköy’de park halindeki araç ateşe verildi

25 Eylül 2021
boğazköy araba yangını





Boğazköy’de bu sabaha yakın, Hasan Hüseyin Tatlı’ya ait park halindeki araç ateşe verildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 03:30 sıralarında,  Boğazköy’de Oray-11 sitesinde, Hasan Hüseyin Tatlı’ya ait, apartmanın park alanı içerisinde park halindeki jeep araç, üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilerek kasti hasara uğratıldı.



İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen  yangın neticesinde konu aracın ön motor kısmı ve iç kısmının tamamen, diğer kısımları ise kısmen yandığı belirtilen açıklamada,  olayla ilgili soruşturmanın  devam ettiği kaydedildi.





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25 Eylül 2021


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