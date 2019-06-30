Boğazköy-Ağırdağ Anayolu üzerinde çarpışma… 3 kişi yaralandı

Boğazköy’de Boğazköy – Ağırdağ Anayolu üzerinde meydana gelen çarpışmada 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, çarpışma, saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Çarpışma, Philips Tamarapreye Adeova (E-26) yönetimindeki ZPC 246 plakalı aracın, sağa meyilli virajda, sürücünün dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve karşı istikametten gelmekte olan Tuncay Kelebek (E-23) yönetimindeki CE 852 plakalı salon araçla çarpışmasıyla yaşandı.

Çarpışma sonucu yaralanan CE 852 plakalı araç sürücüsü Tuncay Kelebek ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Evşen Kelebek (K-52) ve Şenay Kelebek (K-16) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.