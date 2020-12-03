Boğaz-Dikmen yolunda kaza

Geçtiğimiz saatlerde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili açıklama şu şekilde:

3.12.2020 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Boğazköy – Dikmen Anayolunun 1 – 2 kilometreleri arasında, Ramazan Doğaç (E-19), yönetimindeki GS 765 plakalı salon araç ile Dikmen istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Fevzi Arkoç (E-50) yönetimindeki JG 752 plakalı van araç ile çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisi GS 765 plakalı araç yolun sağından çıkarak sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonunu yaralanan JG 752 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Arkoç (E-26) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam etmektedir.