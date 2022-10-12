Boccede Kaymaklı süpriz yaptı

Erkekler Bocce Ligi’nde 13.hafta maçları dün akşam tamamlandı. Gecenin en önemli maçında namağlup lider Yakın Doğu, play-off mücadelesi veren GÜHAD ile karşılaştı. Halit ve Yenal’ın güzel oyunuyla üçlü karşılaşmayı 9-0 kazanan YDÜ, tekli mücadele de ise Mustafa Oymacı karşısına Halit’I koydu. Maçı 9-4 alan Halit’le skoru 2-0’a getiren YDÜ, ikili karşılaşmayı da zorlanmadan 9-0 alarak 3-0 maçı kazandı. Bu sonuçla play-off şansını zora soktuğunu düşünen GÜHAD’a ise süpriz haber Kaymaklı-ÖZEV maçından geldi. Önemli oyuncusu Fatih’ten eksik şekilde maça çıkan ÖZEV, bu sezon hiç galibiyeti olmayan Kaymaklı’ya 2-1 yenilerek play-off dışında kaldı. Özellikle Özgür Altmışdörtoğlu’nun iyi oyununa cevap veremeyen ÖZEV şok bir mağlubiyet alırken, Kaymaklı sezonunun ilk galibiyetine uzandı.

YDÜ önceki haftalardan finale kalmayı garantilerken, dün akşamki sonuçlara göre play-off yarı finaline kalan takımlarda Deniz Plaza ile GÜHAD oldu.