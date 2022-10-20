Boccede finalin adı Yakın Doğu – Deniz Plaza

Erkekler Bocce Play- Off yarı finali dün akşam tamamlandı. Son yılların en çekişmeli play off mücadelesine sahip olan seriye 1-0 önde başlayan Deniz Plaza, GÜHAD karşısında ilk maçı kaybederek durumun 1-1’e gelmesine engel olamamıştı.

Serinin son maçında üçlü karşılaşmaya fırtına gibi giren GÜHAD, maçın ilk dakikasından farkı açtı ve seti 9-1 kazanarak 1-0 öne geçti. Tekli karşılaşmaya Deniz Plaza Ateş ile çıkarken GÜHAD ise Mustafa Oymacı ile sahaya çıktı. Skoru 7-4’e getiren Mustafa maç sayısı için attığı vurma atışında kendi topunu vurarak rakibe 3 sayı verdi. Son dakikaları iyi oynayan Ateş buradan maçı çevirerek seti 9-7 aldı ve seriyi 1 – 1’e getirdi. Finale kalacak takımı belirleyecek ikili mücadele de ise Recep ve Orçun ile maça iyi bir giriş yapan Deniz Plaza skoru 6-1’e getirsede rehavete kapılmalarını iyi değerlendiren GÜHAD 6-6 lık eşitliği sağlamayı bildi. Son 2 seti iyi oynayan Recep seti 9-6 maçı da 2 – 1 Deniz Plaza’ya getirdi.

Final maçı pazartesi günü Yakın Doğu Üniversite ve Deniz Plaza arasında Atatürk Spor Kompleksi içinde saat 18.00 da başlayacak.