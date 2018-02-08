BMW marka salon aracı yaktılar

Tepebaşı’da sakin Arif Kimyalar adına kayıtlı bulunan, kapıları kapalı ancak kilitsiz durumda olan park halinde KH 802 plakalı BMW marka salon aracın iç kısmına muhtemelen yanıcı madde dökülerek yakıldı

Dün akşam, saat 22.30 sıralarında,Tepebaşı’da sakin Arif Kimyalar (E-26) adına kayıtlı bulunan, kapıları kapalı ancak kilitsiz durumda bulunan KH 802 plakalı BMW marka salon araç, Tepebaşı Çamlıbel arasında toprak yol içerisinde park halinde bulunduğu bir esnada meçhul şahıslar tarafından aracın iç kısmına muhtemelen yanıcı madde dökülerek yakılması sonucu kasten hasara uğratıldı

Yangın sonucu aracın güneşlikleri, el freninin olduğu orta kısım ve iç tavan döşemesi hasar görmüştür. Mesele ile ilgili olarak A.K. (E-26), M.K. (E-19) ve M.E. (E-24) tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. Kaynak/BRTK