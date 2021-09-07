BM’den “küresel ısınma” uyarısı

Açıklama, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi yetkilisi Patricia Espinosa’dan geldi.

BM İklim Zirvesi’ne 3 aydan az zaman kala iklim değişikliğindeki tehlikeye dikkat çeken Espinosa, son dönemde hava olaylarında aşırı uçlara doğru gidişatı ve rekor sıcaklıkları hatırlattı.

BM yetkilisi, böyle bir dönemde hiçbir ülkenin iklim değişikliği etkileri yüzünden güvende olmadığına vurgu yaptı.

Ülke yönetimlerinin iklim değişikliği politikalarını eleştiren Espinosa, “Erteleme ve geciktirme taktiklerini bırakın” çağrısında bulundu. Hükümetlerden, bu taktiklerin yerine küresel ısınmayı frenlemek ve buna uyum sağlamak için gereken önlemleri hızla benimsemelerini istedi.