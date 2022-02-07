BM’den çarpıcı Kuzey Kore raporu: Füze programı çalınan kripto paralarla finanse ediliyor

Birleşmiş Milletler’in bilirkişi heyetince hazırlanan bir rapor Kuzey Kore ile kripto para ilişkisini gözler önüne serdi.

Rapora göre Kuzey Kore silah programını siber saldırılarla çaldığı kripto paralarla finanse ediyor.

Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmede kullanılmak üzere, 2020 ve 2021 yıllarında toplam 50 milyon dolardan fazla kripto para çalındı.

Siber saldırılarda çalınan kripto para kaynaklarının Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’daki borsalar olduğu açıklandı.

Geçen yıl siber saldırılarla yüklü miktarda dijital varlık elde etti

Birleşmiş Milletler, Chainalysis isimli güvenlik şirketinin raporuna dikkati çekti.

Buna göre Kuzey Kore geçen yıl siber saldırılarla 400 milyon dolar değerinde dijital varlık elde etti. Kuzey Kore bir süredir kitle imha silahları üzerinde çalışıyor.

Kuzey Kore, nükleer denemeler yaparak ve balistik füze fırlatarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor.

ABD kaynaklı ekonomi haberleri kanalı CNBC kripto endüstrisinin değerinin 3 trilyon doların üzerinde olduğunu vurguluyor.

Kripto para halen dünyada en çok dolaşımda olan beşinci para birimi.