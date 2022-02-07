29 yaşındaki genç kurtarılamadı

Gönyeli’de, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde düşerek başını çarpıp ağır şekilde yaralanan Justine Kelechli MELELU hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre 02.02.2022 tarihinde, Gönyeli’de, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde düşerek başını çarpıp ağır şekilde yaralanan Justine Kelechli MELELU(E-29), tedavi görmekte olduğu Kolan Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 06.02.2022 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.