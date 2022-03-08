BM: Ukrayna’da en az 474 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna: Can kaybı 2 binden fazla

Özellikle hükümet kontrolündeki bölgelerde ve son günlerde, yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınmasının geciktiği vurgulanan açıklamada, ayrıca pek çok raporun hala teyit edilmeyi beklemesinden ötürü gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıldığı bilgisine yer verildi.

Ukraynalı yetkililer ise can kaybının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.

Rusya’da 12 bin 700 protestocu gözaltına alındı

Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM Cenevre Ofisi’nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 49’uncu oturumunda yaptığı konuşmada, “Rusya’da yaklaşık 12 bin 700 kişi barışçıl ve savaş karşıtı protestolar düzenlediği için keyfi olarak gözaltına alındı ve medyadan da sadece yalnızca resmi bilgi ve ifadeleri kullanması isteniyor.” dedi.

Bachelet, Rusya’ya tepki göstererek, “Medeni ve siyasi hakların kullanılmasını engelleyen ve şiddet içermeyen davranışları suç haline getiren baskıcı yasalardan endişe duymaya devam ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.