BM: Ukrayna’da en az 474 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler, Ukrayna’da 24 Şubat’tan bu yana en az 474 sivilin öldüğünü, 861 sivilin yaralandığını açıkladı. Ayrıca pek çok raporun hala teyit edilmeyi beklemesinden dolayı gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanılıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada da Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlattığı 24 Şubat’tan 7 Mart gece yarısına kadar 474 sivilin öldüğü, 861 sivilin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada ölenlerin 17’sinin, yaralananların ise 30’unun çocuk olduğuna işaret edildi.
Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.