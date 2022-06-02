BM ‘Turkey’ ismini ‘Türkiye’ olarak değiştirdi

Birle\u015fmi\u015f Milletler (BM) T\u00fcrkiye'nin talebinin ard\u0131ndan yabanc\u0131 dillerde "Turkey" olarak kullan\u0131lan \u00fclke ad\u0131n\u0131 "T\u00fcrkiye" olarak de\u011fi\u015ftirdi.\r\nT\u00fcrkiye'nin yabanc\u0131 dillerde 'Turkey' olarak kullan\u0131lan \u00fclke ad\u0131 'T\u00fcrkiye' olarak de\u011fi\u015ftirildi.\r\nBM Genel Sekreter S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Stephane Dujarric, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, TC D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu'nun T\u00fcrkiye'nin yabanc\u0131 dillerdeki isminin "T\u00fcrkiye" olarak de\u011fi\u015ftirilmesine y\u00f6nelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e g\u00f6nderdi\u011fi mektubu ald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nDujarric, \u00fclke isminin de\u011fi\u015ftirilmesinin mektubun al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 andan itibaren ge\u00e7erli oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\n\r\n\r\nBakan \u00c7avu\u015fo\u011flu da Twitter'dan "\u00dclkemizin marka de\u011ferini y\u00fckseltmek i\u00e7in say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z @RTErdogan liderli\u011finde ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131m\u0131z s\u00fcre\u00e7 nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bug\u00fcn g\u00f6nderdi\u011fim mektupla \u00fclkemizin BM nezdinde yabanc\u0131 dillerdeki ad\u0131n\u0131 da "T\u00fcrkiye" olarak tescil ediyoruz." payla\u015f\u0131m\u0131nda bulunmu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n