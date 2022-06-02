BM ‘Turkey’ ismini ‘Türkiye’ olarak değiştirdi

Bakan Çavuşoğlu da Twitter’dan “Ülkemizin marka değerini yükseltmek için sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri’ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da “Türkiye” olarak tescil ediyoruz.” paylaşımında bulunmuştu.