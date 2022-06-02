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BM ‘Turkey’ ismini ‘Türkiye’ olarak değiştirdi

2 Haziran 2022
Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirdi.







Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye’nin talebinin ardından yabancı dillerde “Turkey” olarak kullanılan ülke adını “Türkiye” olarak değiştirdi.



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2 Haziran 2022






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