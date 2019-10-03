Köşe Yazarları

BM sorumluluk üstlenmeli

3 Ekim 2019
Erdoğan Özbalıkçı
erdoğan özbalıkçı

       Kıbrıs Türk Toplum lideri ile Rum toplum lideri BM Genel Sekreteri ile yeniden görüştü.

       Görüşme sonrasında bilindik tekerlemeler devam etti.

       Şimdi Top BM Genel Sekreteri’nin ayağında.

       Genel Sekreter  topu yine tac’a mı atacak. Yoksa önemli bir karar verip, oyunu farklı bir noktadan  mı başlatacak. Bu adımı önümüzdeki günlerde göreceğiz.

       Objektif olarak bakılırsa, BM Kıbrıs Sorununu çözmede  olumsuz bir rol oynamaktadır.

       BM yetkililerinin sorumluluk üstlenmeyen tavrı dolayısıyla statüko devam etmekte ve bu durumdan en çok RUM KESİMİ faydalanmaktadır.

       Ada’da bulunan 40 binden fazla asker, Rum tarafını pek ilgilendirmemektedir.

       200 Bine yakın Kıbrıslının evlerini , topraklarını kaybetmiş olması da ,Ortodoks kilisesini ve Kıbrıs Rumlarının  çoğunu ilgilendirmemektedir.

       Rumlar için önemli olan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yönetimini Türklerle paylaşmamaktır.

       BM askerleri, uzun tatillerini Kıbrıs’ta devam ettirdikçe, bu statükonun kolay kolay değişmeyeceği kesindir.

       Kıbrıs’taki statükoyu değiştirmek için, BM yetkililerinin radikal kararlar almasına ihtiyaç vardır:

       BM askerlerinin adadaki varlığı her altı ayda bir sorgulanmaktadır.

       Bu askerlerin Kıbrıs’taki varlığının sorgulanması ve Kıbrıs’ta bulunmalarının objektif sonuçları mutlaka irdelenmelidir.

       BM yetkilileri her iki tarafa da, görüşmelere gelme ve belli bir tarihe kadar sonuç alma çağrısını yapmalıdır.

       Son tarih ve sonuç alıcı görüşmeler başarısız olursa, değişik alternatifleri de açıkça ortaya koymalıdır.

       Görüşmeye gidecek taraflar, olumsuz bir sonuç alınması durumunda , müeyyidesinin ne olacağı konusunda aydınlatılmalıdırlar.

       Doğu Akdeniz’deki Enerji mücadelesi, BM nin görevini ağırlaştırmaktadır.

       Gerçekte, zamanın hızlı akışı içerisinde Kıbrıs Sorunu da hızla karmaşıklaşmakta ve çözüm çalışmaları sürekli farklılaşmaktadır.

       BM her iki tarafa ve özellikle Garantör ülkelere ACELE ETMELERİ konusunda BASKI YAPABİLECEK tek güçtür.

Önemli olan, BM nin sahip olduğu bu gücü kullanıp kullanmayacağıdır.

BM gücünü kullanmadığı müddetçe, Kıbrıslılar, bu BARUT FIÇISI üzerinde oturmaya devam edeceklerdir.

Barut Fıçısı, her koşulda tehlikeli sonuçlar doğurabilme potansiyeline sahiptir.

BM, bu BARUT FIÇISI’nı kontrol etmek için, RİSK üstlenmeye hazır mı, değil mi, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.

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