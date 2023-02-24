BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna’daki durumu görüşmek için toplandı

Güvenlik Konseyinin “Ukrayna’da Barış ve Güvenliğin Tesisi” başlıklı oturumunda genellikle dışişleri bakanları düzeyinde katılım sağlandı.

Burada bir konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Şartı’ndaki ilkelerin sadece kağıt üzerinde bazı kelimeler olmadığına işaret ederek, bunların BM’nin misyonunu oluşturduğunu belirtti.

Türkiye ve BM’nin arabuluculuğuyla imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması bağlamında ilerleme sağlandığını ifade eden Guterres, “700 kadar gemiyle, 20 milyon tondan fazla gıda ürünü güvenli bir şekilde küresel tedarik zincirleriyle tekrar buluşturuldu. Bu da dünyadaki fiyatları düşürüyor. Tüm taraflara bu girişimi sürdürmelerinin önemini hatırlatarak, Mart 2023 sonrasına uzatılması yönünde çağrımı yineliyorum.” diye konuştu.

BM’nin Rusya gıda ve gübre ihracatı önündeki engelleri de kaldırmak için çaba sarf ettiğini belirten Guterres, “Bu iki girişim de çatışma devam ederken uluslararası işbirliğinin hayati önemine ve değerine işaret ediyor.” dedi.

“Ukrayna direnmeye devam edecek”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Ukrayna şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da direnmeye devam edecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tahmin ettiğinden çok daha çabuk mağlubiyete uğrayacak.” diye konuştu.

Rus askerleri ve yetkililerinin ise bir gün yaptıkları için hesap vereceğini dile getiren Kuleba, uluslararası toplumun Ukrayna’yı desteklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Saygı duruşu polemiği

Kuleba’nın Rus saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu çağrısında bulunmasının ardından salon ayağa kalkarken, Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, söz alarak, “Tüm hayatlar değerli, tüm hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunalım.” dedi.

Nebenzya’nın çağrısının ardından Konsey salonunda sadece Rus heyeti ayakta kaldı.

“Rusya fetih, Ukrayna bağımsızlığı için savaşıyor”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise , Rusya Devlet Başkanı Putin’in açlığı silah olarak kullanmaya çalıştığını belirterek, “Genel Sekreter Guterres ve Türkiye sayesinde başlatılan Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya’nın Ukrayna ihracatları üzerindeki engelini kaldırarak dünya genelinde gıda fiyatlarını düşürdü.” diye konuştu.

Putin’in enerjiyi de silah olarak kullanmaya çalıştığında ise özellikle Avrupa’nın çok büyük adımlar attığını ifade eden Blinken, “Tabii ki hiçbir ülke savaştan Ukrayna kadar etkilenmedi ancak neredeyse tüm ülkeler acıyı hissetti. Buna rağmen ülkeler Ukrayna’nın yanında durmaya devam ediyor.” dedi.

Blinken, BM’nin temel değerlerine saygı duyulmaması halinde “güçlünün zayıf olana hükmettiği bir dünya düzeni” oluşacağına işaret ederek, BM’nin buna son vermek ve engellemek için kurulduğunu kaydetti.

Bu savaşta bir saldırgan ve mağdur olduğunu belirten Blinken, “Rusya fetih için savaşıyor, Ukrayna ise bağımsızlığı için. Bu savaşı bir adam başlattı, Vladimir Putin ve bir adam sonlandırabilir.” ifadelerini kullandı.