BM Genel Sekreter Yardımcısı Jença, Kıbrıs'ı ziyaret edecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ağustos 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

BM Genel Sekreter Yardımcısı Jença, Kıbrıs’ı ziyaret edecek

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
BM Genel Sekreter Yardımcısı Jença

Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa, Orta Asya ve Amerika’dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jença’nın, Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Jença’nın 27-29 Ağustos tarihlerinde Kıbrıs’ta olacağını belirten Nino, BM Genel Sekreter Yardımcısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşeceğini ifade etti.

Nino, Jença’nın aynı zamanda iki taraftan temsilcilerle bir araya geleceğini söyledi.

BM Sözcü Yardımcısı Nino, ziyarette Kıbrıs meselesi ile sahada son dönemlerde meydana gelen gelişmelerin ele alınacağını kaydetti.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:birleşmiş milletlerBM Genel Sekreter Yardımcısı Jença
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar