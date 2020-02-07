Güney KıbrısKıbrıs

BM Barış Gücü: Spitfire Cafe ve çevresinde devam eden çalışmaları askıya alın

7 Şubat 2020
BM Barış Gücü

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP), taraflar arasında gerginliğe yol açan Lefkoşa’da Baf Kapısı yakınlarındaki bir bina ve çevresindeki çalışmaların askıya alınması çağrısında bulundu.

UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique, konuyla ilgili açıklamasında, ara bölge ve çevresinde güvenlik ve huzuru sağlama görevini sürdüren Barış Gücü’nün Lefkoşa’da 1974 öncesinde café olarak kullanılan binanın bulunduğu hassas bölgede devriyeye devam ettiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Siddique, barışçı çözüm bulmak ve gerginliği azaltmak için her iki taraftan da ilgililerle temas içinde olduklarına işaret ederek, BM Misyonu’nun, ilgili tüm tarafların BM Barış Gücü ile yapıcı şekilde çalışması gerektiğini yinelediğini belirtti.

Aleem Siddique açıklamasında, “Bu aşamada, UNFICYP, ilgili tüm tarafları Spitfire café ve çevresinde devam eden faaliyetlerini askıya almaya çağırır” ifadesini kullandı.

Lefkoşa Rum Belediyesi’nin, bir süre önce Baf kapısının yanındaki ara bölgede bulunan tarihi “Spitfire” kahvehanesi ve komşu binanın temizlenmesi ve sağlamlaştırılması çalışmalarına başlaması bölgede taraflar arasında gerginliğe yol açmıştı.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Gürcafer: Biz bu sorunu çözmek istiyoruz

Gürcafer: Biz bu sorunu çözmek istiyoruz

6 Şubat 2020
Photo of “Ümidimiz seçme ve seçilme hakkımızın verilmesi”

“Ümidimiz seçme ve seçilme hakkımızın verilmesi”

6 Şubat 2020
Photo of Benter’den koronavirüs ve sağlık konferansı

Benter’den koronavirüs ve sağlık konferansı

6 Şubat 2020
Photo of İskele’de elektrik kesintisi

İskele’de elektrik kesintisi

6 Şubat 2020
Photo of Anayasa (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede

Anayasa (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede

6 Şubat 2020
Photo of “Nadir, kimlerin rüşvet aldığını kamuoyuyla paylaşmalıdır”

“Nadir, kimlerin rüşvet aldığını kamuoyuyla paylaşmalıdır”

6 Şubat 2020
Photo of Gönyeli-Boğaz arasına beton oto korkuluk için ihale

Gönyeli-Boğaz arasına beton oto korkuluk için ihale

6 Şubat 2020
Photo of Kayıp şahıs bulundu

Kayıp şahıs bulundu

6 Şubat 2020
Photo of Meclis’te değil Nişantaşı’nda

Meclis’te değil Nişantaşı’nda

6 Şubat 2020
Photo of Yenierenköy’de akıl almaz olay! 4 kişi yaralandı

Yenierenköy’de akıl almaz olay! 4 kişi yaralandı

6 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı