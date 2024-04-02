BKP: Türkiye’de demokrasi mücadelesi veren güçleri selamlıyoruz - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 2, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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BKP: Türkiye’de demokrasi mücadelesi veren güçleri selamlıyoruz

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) seçim sonuçları nedeniyle Türkiye halklarını selamladı.

BKP Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye’deki seçim sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, “Çarenin özgür, bağımsız, demokratik cumhuriyette olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Türkiye’de demokrasi mücadelesi veren güçleri selamlıyoruz “ denildi.


BKP Merkez Yürütme Kurulu, kardeş Türkiye halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini kaydettiği açıklamasında, Türkiye’deki iktidarı eleştirdi, her şeye rağmen sandığa giden emekçilerin Türkiye için değişim taleplerini ortaya koyduğunu belirtti.

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Tags:birleşik kıbrıs partisi
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