BKP: Kıbrıs’ta federal çözümü talep ediyoruz.

Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, bugün Cenevre’de başlayan Kıbrıs zirvesine başarılar diledi.

Kıbrıs halkının sokaklara inerek federal çözüm talebini ortaya koyduğunu, Kıbrıs’ta ortak bir gelecek istediğini ve “Bölünme buraya kadar” diyerek iradesini tüm dünyaya duyurduğunu dile getiren Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, tarafları bu iradeye saygılı olmaya çağırdı.

Görüşme zemininin, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Guterres Belgesi olduğunun altını çizen BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Bunun dışında arayışlara gitmek, çözüm istememekle eş anlamlıdır” dedi.

BKP, BM zemininde görüşme sürecinin devam etmesi gerektiğine inanmaktadır, denilen açıklamada, “Kıbrıs’ın tüm Kıbrıslıların ortak yurdu olduğunun hatırdan çıkarılmaması gerektiğini hatırlatmakta yarar görür” dedi.

BKP Merkez Yürütme Kurulu, çözümsüzlüğün Kıbrıs için felaket olacağını, Kıbrıs Türk toplumunun varlığının tehlikeye soktuğunu belirterek, ilhak siyasetinin asla kabul edilmez olduğunu vurguladı.

Gelinen aşamada, ortada ilhak veya federasyon seçeneği kaldığını dile getiren BKP Merkez yürütme Kurulu, barış, sevgi ve kardeşlik yolunda kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.