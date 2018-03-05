BKP: Görüşme süreci bir an önce başlamalı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs sorunu ve doğal gaz konusunda süren belirsizliğin, Kıbrıs Türk toplumunun varlık ve kimlik mücadelesine zarar verdiğini belirtti.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, görüşme sürecinin kaldığı yerden devam etmesinin tek çıkar yol olduğunu vurgulayarak, iki liderin en erken zamanda baş başa görüşmesini talep etti.

Tarafların bir birine karşı samimi ve dürüst olmasının önemini dile getiren İzcan, “Kıbrıslılar kendi yollarını bulacak bilgi ve beceriye sahip olmalıdırlar” dedi.

“Görüşme süreci başlamadığı taktirde taraflar arası gerilimin daha da artarak, doğal gaz arama sürecini de olumsuz etkileyeceğini ileri süren İzcan, taraflara derhal masaya oturma çağrısı yaptı.

“Statüko sürsün, Kıbrıs’ın doğal gaz zenginliklerini istediğimiz gibi kullanalım” anlayışının yanlış olduğunu belirten İzcan, bunun karşısında geliştirilen “Kuzey bizim, Güney’in zenginliklerine de ortağız” anlayışının da doğru ve haklı bir yaklaşım olmadığını savundu.