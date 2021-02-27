Pazartesi günü yaptığımız işe saygı duyulması ve bize işimizi kimsenin öğretmeye kalkmaması için yürüyoruz. Bu süreçte hakarete ve tacize uğramış tüm meslektaşlarımıza destek işin sokağa iniyoruz.

Saat 18’de Citroen Işıkları’nda maske ve mesafe kurallarına uyarak başlatacağımız yürüyüşümüz, içerisinden geçtiğimiz pandemi süreci düşünülerek ve saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı başlayacağı için, eyleme katılacak olan dostlarımızın evlerine güvenli bir şekilde dönebilmesi maksadıyla kısa tutulacak, Pronto Çemberi’nde okunacak basın açıklaması ve 15 dakikalık sessiz oturma eylemiyle son bulacaktır.

Tüm basın emekçilerinin bir olması gerektiği Pazartesi günü toplumumuzun desteğinin yanımızda olduğunun bilincindeyiz. Binlerce yüreğin sesi olacağımız bu eyleme tüm basın emekçilerinin katılması gücümüze güç katacaktır.