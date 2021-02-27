ABD’de 1,9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketine Temsilciler Meclisi’nden onay

Salt çoğunluğun yeterli olmasının beklendiği oylamada, çoğunluk sağlanamazsa karar yetkisi Başkan Yardımcısı Kamala Haris’te bulunuyor.

Biden “Amerika’yı kurtarma paketi” adını verdiği teşvik için iki partinin de desteğini istemişti.

Ancak Cumhuriyetçiler teşvik paketinin “gereksiz büyük” ve “Demokratların öncelikleriyle dolu olduğunu” savunuyor.

Paketle kabaca aşılama ve test merkezlerinin sayısının artırılması ve ekonominin istikrara kavuşturulması hedefleniyor.

Ülkede koronavirüs kaynaklı ölümler de 500 bini aştı. ABD dünyada da en fazla vakanın görüldüğü ülke.

Pakette neler var?

Paketin Senato’dan da onay alması halinde ailelere toplam bir trilyon dolar yardım dağıtılacak, tüm Amerikalılara 1400’er dolar verilecek.

Pakette koronavirüsle mücadeleye 415 milyar dolarlık kaynak aktarılması, küçük işletmelere de 440 milyar dolarlık destek sağlanması öngörülüyor.