Spor

Bisiklette Yol Yarışı KKTC Şampiyonası İskele’de gerçekleşti

26 Eylül 2022






Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Yol Yarışı KKTC Şampiyonası 25 Eylül Pazar günü İskele’de yapıldı ve şampiyonlar belirlendi.




İskele-Geçitkale-Kaplıca-Büyükkonuk-İskele güzergahından oluşan 89 kilometrelik yarışta, Elit erkek, Master-1 erkek ve Master-2 erkek olmak üzere 3 ayrı kategoride toplam 35 bisikletçi pedal çevirdi.



Elit erkek kategorisinde ferdi olarak yarışan Hüseyin İlker Erçen 2:28:00.833’lük derecesiyle hem genel klasmanda hem de kategorisinde birinci oldu.

Master 1 erkek kategorisinde Velo Cypri’den Eral Aşina 2:27:43.796 ile birinciliğe ulaşırken, Master 2 erkek kategorisinde de yine Velo Cypri’den Gülhan Soler 2:34:26.134 birinci geldi.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde 3 ayrı kategoride dereceye bisikletçilere madalyaları ve ve birinci olanlara Ulusal Şampiyonluk mayoları federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

 

Yol Yarışı KKTC Şampiyonası sonuçları şu şekilde;

 

Elit Erkek

1.Hüseyin İlker Erçen         Ferdi                     2:28:00.833

2.Mehmet Özboran           Ferdi                     2:33:51.963

3.Kemal Avcı                      Ferdi                     2:33:52.020

4.Cemal Özulu                    Ares                      2:33:52.990

5.Bilal Ceral                        Green PCC           2:33:54.504

6.Altan Yavuz                     Velo Cypri            2:33:55.247

7.Kemal Ekdal                    Garaduman T.     2:34:04.020

8.Eşref Onbaşı                    Ferdi                     2:34:06.218

9.Reşat Sarp                       Velo Cypri            2:34:22.781

10.Özgür Gülhan               Ferdi                     2:34:25.294

11.Emrah Gülersoy           Ferdi                     2:43:31.549

12.Hasan Hoca                   Green PCC           2:43:31.569

13.Doğa A.Dönmezer        Green PCC           2:46:32.442

14.Ahmet T.İskender         Velo Cypri            2:54:00.820

DNS.Okan Yücel                 Ferdi                     –

Master 1 Erkek

1.Eral Aşina                        Velo Cypri            2:27:43.796

2.Buğra Cömert                 Ferdi                     2:28:03.560

3.Kemal Palaz                     BSD                       2:34:30.704

4.Ersan Serinyürek            Velo Cypri            2:34:31.366

5.Edis Bağzıbağlı                Ares                      2:34:32.284

6.Salih Kopca                      Velo Cypri            2:34:39.579

7.Yaşar Demirkent             Ares                      2:37:57.784

DNF.Kamil Pehlivanoğlu   Tüfekçi SC            –

DNS.Şevket Türel               Ferdi                     –

Master 2 Erkek

1.Gülhan Soler                   Velo Cypri            2:34:26.134

2.Mehmet Beyaz                NHG                     2:34:28.014

3.Ersan Karayeğen             NHG                     2:38:36.037

4.Şükrü Günsoy                 Velo Speed           2:46:32.921

5.Bilal Bitirim                     Green PCC           2:51:45.363

6.Tolga Aksu                       Garaduman T.     2:55:09.959

DNF.Ali Sükan                    Ferdi                     –

DNF.Şafak Güngör             BSD                       –

DNS.Cem Dağdelen            Velo Speed           –

DNS.Ali Şekerci                   BSD                       –

DNS.Serkan Kuzhan           BSD                       –



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26 Eylül 2022






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