Bisiklette Yol Yarışı KKTC Şampiyonası İskele’de gerçekleşti

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Yol Yarışı KKTC Şampiyonası 25 Eylül Pazar günü İskele’de yapıldı ve şampiyonlar belirlendi.

İskele-Geçitkale-Kaplıca-Büyükkonuk-İskele güzergahından oluşan 89 kilometrelik yarışta, Elit erkek, Master-1 erkek ve Master-2 erkek olmak üzere 3 ayrı kategoride toplam 35 bisikletçi pedal çevirdi.

Elit erkek kategorisinde ferdi olarak yarışan Hüseyin İlker Erçen 2:28:00.833’lük derecesiyle hem genel klasmanda hem de kategorisinde birinci oldu.

Master 1 erkek kategorisinde Velo Cypri’den Eral Aşina 2:27:43.796 ile birinciliğe ulaşırken, Master 2 erkek kategorisinde de yine Velo Cypri’den Gülhan Soler 2:34:26.134 birinci geldi.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde 3 ayrı kategoride dereceye bisikletçilere madalyaları ve ve birinci olanlara Ulusal Şampiyonluk mayoları federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

Yol Yarışı KKTC Şampiyonası sonuçları şu şekilde;

Elit Erkek

1.Hüseyin İlker Erçen Ferdi 2:28:00.833

2.Mehmet Özboran Ferdi 2:33:51.963

3.Kemal Avcı Ferdi 2:33:52.020

4.Cemal Özulu Ares 2:33:52.990

5.Bilal Ceral Green PCC 2:33:54.504

6.Altan Yavuz Velo Cypri 2:33:55.247

7.Kemal Ekdal Garaduman T. 2:34:04.020

8.Eşref Onbaşı Ferdi 2:34:06.218

9.Reşat Sarp Velo Cypri 2:34:22.781

10.Özgür Gülhan Ferdi 2:34:25.294

11.Emrah Gülersoy Ferdi 2:43:31.549

12.Hasan Hoca Green PCC 2:43:31.569

13.Doğa A.Dönmezer Green PCC 2:46:32.442

14.Ahmet T.İskender Velo Cypri 2:54:00.820

DNS.Okan Yücel Ferdi –

Master 1 Erkek

1.Eral Aşina Velo Cypri 2:27:43.796

2.Buğra Cömert Ferdi 2:28:03.560

3.Kemal Palaz BSD 2:34:30.704

4.Ersan Serinyürek Velo Cypri 2:34:31.366

5.Edis Bağzıbağlı Ares 2:34:32.284

6.Salih Kopca Velo Cypri 2:34:39.579

7.Yaşar Demirkent Ares 2:37:57.784

DNF.Kamil Pehlivanoğlu Tüfekçi SC –

DNS.Şevket Türel Ferdi –

Master 2 Erkek

1.Gülhan Soler Velo Cypri 2:34:26.134

2.Mehmet Beyaz NHG 2:34:28.014

3.Ersan Karayeğen NHG 2:38:36.037

4.Şükrü Günsoy Velo Speed 2:46:32.921

5.Bilal Bitirim Green PCC 2:51:45.363

6.Tolga Aksu Garaduman T. 2:55:09.959

DNF.Ali Sükan Ferdi –

DNF.Şafak Güngör BSD –

DNS.Cem Dağdelen Velo Speed –

DNS.Ali Şekerci BSD –

DNS.Serkan Kuzhan BSD –