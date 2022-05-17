Bisikletçilerimiz Karaman’da yarıştı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) U17 Yıldız Erkek Karması’nın da yer aldığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Karaman’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları geçtiğimiz gün tamamlandı. KTBF U17 Yıldız Erkek Karması adına 5 sporcumuz yarışın ilk gününde ‘Tırmanma’ etabında ikinci gün ise ‘Kriteryum’da mücadele etti. KTBF Başkanı Salih Yalızat’ın takım menajerliğinde ve Kudret Güloğlu’nun antrenörlüğündeki sporcularımızdan Mustafa Çavuş ve Ege Erülkü U15 Yıldız Erkek B kategorisinde, Emre Kaplan, Kerem Pekmez ve Arcan Kuzhan ise U17 Yıldız Erkek A kategorisinde yarıştı. Sporcularımız her iki günde de iyi performans sergilerken kürsüye çıkmayı çok az farklarla kaçırdı ve tecrübe kazandılar. Yarışın tamamlanmasıyla birlikte kafile yurda döndü.

Yalızat: Sporcularımızı emeklerinden dolayı kutluyorum

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat şampiyonanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Karaman 4. Etap Türkiye Şampiyonası’nda sporcularımız oldukça iyi performans sergilediler. Ekibimiz güçlüydü fakat heyecan, kararsızlıklar ve panik ile taktiksel hatalar yaptık. Tüm olumsuzluklara rağmen CNC takımı olarak iyi bir yarış geçirdik. Emeği geçen tüm organizasyon ekibine ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’na teşekkür ederiz. Her yarış bir tecrübe olup, daha ileri gitmek için çalışmamıza neden olur. Aslında hiç kaybetmiyoruz, bu tip yarışlarda hep bir tecrübe kazanıyoruz ve genç sporcularımız da kazanıyor. Kazanmaktan çok keyif alıyoruz, çünkü gençlerimiz geleceğimiz. Onlar aynı zamanda bu yarışın hayatları boyu farklı alanlarda devam edeceğini ve nasıl başa çıkacaklarını öğreniyorlar. Tekrardan sporcularımızı verdikleri emeklerden dolayı kutlarım.”

Sporcularımızın ilk gün Tırmanış etabında elde ettiği sonuçlar şöyle:

U15 Yıldız Erkek B (8 Kilometre)

Sporcu Sıralama Derece

Mustafa Çavuş 7. 00:37:02

Ege Erülkü 11. 00:39:42

U17 Yıldız Erkek A (10 Kilometre)

Sporcu Sıralama Derece

Emre Kaplan 7. 00:44:48

Kerem Pekmez 10. 00:45:53

Arcan Kuzhan 49. 00:59:40

U17 Yıldız Erkek A Takımsal Klasman

Takım Sıralama Derece

KKTC 4. 02:30:21

Sporcularımızın ikinci gün Kriteryum etabında elde ettiği sonuçlar şöyle:

U15 Yıldız Erkek B

Sporcu Sıralama Derece

Ege Erülkü 6. 46:59.683

Mustafa Çavuş 13. 47:04.030

U17 Yıldız Erkek A

Sporcu Sıralama Derece

Kerem Pekmez 5. 54:16.080

Emre Kaplan 7. 54:16.161

Arcan Kuzhan 20. 54:19.647