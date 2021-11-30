Bisiklet aksamlarını çalan iki kişi tutuksuz yargılanacak

Gazimağusa’da büyük sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerinin avlusunda muhafaza edilen 4 adet bisiklet iskeleti ve 3 adet bisiklet ön maşasını sirkat eden Y.M ve M.M. 27.11.21 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklanmışlar ve 28.11.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 30.11.21 tarihinde mülke tecavüz ve sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Muhammed Göztaş’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 15.10.21 ile 01.11.21 tarihleri arasında, Gazimağusa ’da büyük sanayi bölgesinde, işletmeciliğini O.A isimli şahsın yapmakta olduğu bir eşya deposunun avlusunda muhafaza edilen toplam 1800 TL değerinde 2 adet 26’lık arızalı bisiklet, 1 adet 20’lik spor bisiklet iskeleti, 1 adet 12’lik çocuk bisiklet iskeleti ve 3 adet bisiklet ön maşasının meçhul şahıslar tarafından sirkat edildiğine dair 09.11.21 tarihinde polise bilgi verilmesi üzerine tahkikat başlatıldığını söyledi.

Alınan bilgi üzerine güvenlik kameralarından yapılan incelemede zanlı 1’ in olayla bağlantısı olduğunun tespit edilmesi üzerine aleyhinde derdest emri çıkarıldığına değinen tanık, 27.11.21 tarihinde zanlı 1’in tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Ayni gün mesele ile ilgili itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade veren zanlı 1’in sirkat edilen bisiklet iskeleti ve ön maşalarını amcası zanlı 2’nin aracı ile birlikte sirkat ettikten sonra hurdacıya sattıkları yönünde beyanda bulunması üzerine ayni gün zanlı 2’nin de tespit edilerek tutuklandığını aktaran tanık polis, her iki zanlının ikametgahlarında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını söyledi.

Temin edilen 2 günlük sürede bahse konu hurdacının tespit edilerek ifadesinin alındığını, hurda bisikletlerin preslenerek yurt dışına gönderildiğine değinen tanık polis, zanlı 2’nin de mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini belirtti.

Zanlı 1’in benzeri 1, zanlı 2’nin ise benzeri 5 suçu olduğuna dikkat çeken polis, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmayan KKTC vatandaşı zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek 7 biner T.L nakdi teminat yatırmaları, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmeleri ve KKTC vatandaşı muteber birer şahsın 60 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalamaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)