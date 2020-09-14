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Birleşik Taksiciler Birliği: Siftah yapamadan evlerine dönen var

14 Eylül 2020
Birleşik Taksiciler Birliği

Birleşik Taksiciler Birliği, pandeminin neden  olduğu sosyal izolasyon ve kaçak taşımacılık nedeniyle sektörün zor durumda olduğunu, kimi zaman taksicilerin siftah yapamadan evlerine dönmek zorunda kaldığını açıkladı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, kaçak taşımacılığın  tüm sektörü derinden  etkilemekte olduğu belirtilerek, ilgili bakanlık yetkilileriyle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığına işarete edildi.

Taksicilerin bakanlık yetkileri ile görüşmelerde,  sözde öneriler ile geçiştirildikleri iddia edilen açıklamada,  Birlik Yönetim Kurulu’nun hazırladığı yasa taslağının Bakan  tarafından hiçe sayıldığı ileri sürüldü. Açıklamada, “Taşımacılık izni olmayan kişilerle yani sözde taksici olan kişilerle diyaloğa girip biz taksicilerin ekmekleri ile oynamaya çalışan bir yetkililer grubu var” iddialarına da yer verildi.

Açıklamada, “Halkın partisiyiz diye gelip halkın önünü kesmeye çalışmak da en büyük kara mizah örneklerinden biri olarak bu ülkenin tarihinde acı bir tebessüm ile hatırlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.


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14 Eylül 2020

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