Birleşik Krallık’ta milyonlarca kamu çalışanı greve gitmeyi oyluyor

Yeni bir analize göre, bu sonbaharda milyonlarca kamu çalışanı greve giderek iş bırakabilir. Bu hareket, 1970’lerden bu yana görülen en büyük grev olarak tanımlanıyor.

Demiryolu işçileri, çöp toplayıcılar, Kraliyet Postası çalışanları ve Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) personeli de grev için oy verenler ya da iş bırakabilecekler arasında.

Sky News’un özel haberinde sendikaların grev tehdidinin, işçilerin yine fırlayan enflasyon nedeniyle maaş zammı istediği 1970’lerdeki iş bırakma kadar büyük olabileceği ortaya kondu.

Ağustos sonu ve eylül başında yaklaşık 115 bin Kraliyet Postası çalışanı greve gidecek. İletişim İşçileri Sendikası üyeleri, önerilen ücret artışlarına dair görüşmelerin durmasının ardından iş bırakacak.

Sendika, Kraliyet Postası’nın maaşları “mevcut hayat pahalılığını” karşılayacak şekilde artırmasını talep etti ve “yüzde 5,5’e kadarlık” maaş artışını reddetti.

Network Rail ve diğer 14 tren işletmesi şirketindeki 40 binden fazla çalışan, 18 ve 20 Ağustos’ta iş bırakacak.

Demiryolu İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Mick Lynch, hükümeti “hayat pahalılığı kriziyle başa çıkmaya yardımcı olan, üyelerimiz için iş güvencesi ve iş yerinde iyi koşullar sağlayan” bir maaş teklifi sunma konusunda “ciddileşmeye” çağırdı.

Royal College of Nursing ve Unite sendikaları, yüz binlerce NHS çalışanına yüzde 4’lük “berbat” bir maaş zammı teklif edilmesinin ardından sektörel eylem konusunda oy kullandırıyor. Bristol Kraliyet Hastanesi’nin baş yöneticisi, hastanedeki “gerçek risk altındaki” çalışanların grev yapabileceği uyarısında bulundu.

1600’den fazla Londralı Unite üyesi otobüs şoförünün de 20 Ağustos’ta grev yapması bekleniyor. Ertesi gün, 21 Ağustos’ta işçiler, Birleşik Krallık’ın en büyük limanı Felixstowe konteynır limanında 8 günlük greve başlıyor.

Bu yaz, Londra’nın Newham semtindeki sokak süpürücülerinin yanı sıra Edinburgh’taki atık toplama işçileri ve çöpçüler de grevde olacak.

Halihazırda 6 binden fazla mahkeme duruşması, ceza davası avukatlarının grevleri yüzünden sekteye uğradı.

Savunma avukatları nöbetleşe haftalarda iş bırakıyor ve 5 Eylül’de başlayacak tam, kesin bir grev için oy kullanıyorlar.