Birkan Uzun’un naaşı bu akşam saat 19.00’da KKTC’ye geliyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde kayak kazasında 28 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk genç Birkan Uzun’un naaşı, bu akşam saat 19.00’da Ercan Havalimanı’na getirilecek.

Birkan Uzun’un naaşının alınmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yer alacak.

“7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın birçok zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve Kıbrıs Türk halkının gurur ve ilham kaynağı olan Birkan Uzun, yarın (10 Ocak Pazartesi) programının Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığı cenaze töreni ile Lefkoşa’da toprağa verilecek.