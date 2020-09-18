Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda bu akşam 19.00 sıralarında meydana gelen çarpışmada biri 3 yaşında çocuk, 3 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, kaza, Erkin Omurtak (E- 48), plakası henüz tespit edilemeyen araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, aynı istikamette seyreden Özge Özgür Bayır (K-40) yönetimindeki KD 937 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan KD 937 plakalı araç elektrik direğine çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve KD 937 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 3 yaşındaki Yiğit Özge Bayır’ın tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde sürüyor.

Polisin soruşturması devam ediyor.