Bireysel yüzme şampiyonasında yeni KKTC rekorları

Bireysel yüzme şampiyonası 2. Gününde kısa kulvarda 10 KKTC rekoru daha kırıldı. Bugünkü yarışmalarda kategorilere göre rekor kıran sporcular ve dereceleri şöyle:

Erkekler, 800m Serbest

Boran Bora 13/14/15-16/17-18 YAŞ REKORU

Erkekler, 200m Sırtüstü

Mehmet Araz Özçevik 13 YAŞ REKORU

Erkekler, 50m Kurbağalama

Özkan Mazhar 11 YAŞ REKORU

Erkekler, 100m Kurbağalama

Barkan Cem Aykut 13 YAŞ REKORU

Erkekler, 200m Kurbağalama

Barkan Cem Aykut 13/14 YAŞ REKORU

Erkekler, 50m Kelebek

Enes Kansız 16 YAŞ REKORU

Erkekler, 100m Kelebek

Enes Kansız 15-16/17-18 REKORU

Erkekler, 200m Kelebek

Enes Kansız KKTC REKORU

Erkekler, 200m Karışık

Özkan Mazhar 11 YAŞ REKORU

Bayanlar, 50m Kelebek

Özgül Çetin KKTC REKORU