Spor

Bireysel yüzme şampiyonasında yeni KKTC rekorları

3 Temmuz 2022









Bireysel yüzme şampiyonasında yeni KKTC rekorları



Bireysel yüzme şampiyonası 2. Gününde kısa kulvarda 10 KKTC rekoru daha kırıldı. Bugünkü yarışmalarda kategorilere göre rekor kıran sporcular ve dereceleri şöyle:

Erkekler, 800m Serbest

Boran Bora        13/14/15-16/17-18 YAŞ REKORU

Erkekler, 200m Sırtüstü              

Mehmet Araz Özçevik    13 YAŞ REKORU

Erkekler, 50m Kurbağalama      

Özkan Mazhar  11 YAŞ REKORU

Erkekler, 100m Kurbağalama    

Barkan Cem Aykut          13 YAŞ REKORU

Erkekler, 200m Kurbağalama    

Barkan Cem Aykut          13/14 YAŞ REKORU

Erkekler, 50m Kelebek 

Enes Kansız        16 YAŞ REKORU

Erkekler, 100m Kelebek             

Enes Kansız        15-16/17-18 REKORU

Erkekler, 200m Kelebek             

Enes Kansız        KKTC REKORU

Erkekler, 200m Karışık 

Özkan Mazhar  11 YAŞ REKORU

Bayanlar, 50m Kelebek

Özgül Çetin        KKTC REKORU



Etiketler
3 Temmuz 2022






Başa dön tuşu