Bireysel yüzme şampiyonasında yeni KKTC rekorları
Bireysel yüzme şampiyonasında yeni KKTC rekorları
Bireysel yüzme şampiyonası 2. Gününde kısa kulvarda 10 KKTC rekoru daha kırıldı. Bugünkü yarışmalarda kategorilere göre rekor kıran sporcular ve dereceleri şöyle:
Erkekler, 800m Serbest
Boran Bora 13/14/15-16/17-18 YAŞ REKORU
Erkekler, 200m Sırtüstü
Mehmet Araz Özçevik 13 YAŞ REKORU
Erkekler, 50m Kurbağalama
Özkan Mazhar 11 YAŞ REKORU
Erkekler, 100m Kurbağalama
Barkan Cem Aykut 13 YAŞ REKORU
Erkekler, 200m Kurbağalama
Barkan Cem Aykut 13/14 YAŞ REKORU
Erkekler, 50m Kelebek
Enes Kansız 16 YAŞ REKORU
Erkekler, 100m Kelebek
Enes Kansız 15-16/17-18 REKORU
Erkekler, 200m Kelebek
Enes Kansız KKTC REKORU
Erkekler, 200m Karışık
Özkan Mazhar 11 YAŞ REKORU
Bayanlar, 50m Kelebek
Özgül Çetin KKTC REKORU