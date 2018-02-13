Birbirlerini suçluyorlar

Lefkoşa’da Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 8 kişi ek tutukluluk talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar

Devrim DEMİR

Narkotik ekiplerinin Lefkoşa’da bir pansiyona düzenlediği uyuşturucu operasyonunun ardından tutuklanan Turgut Şenol, Uğurcan Bük, Cemre Sağıroğlu ve Ahmet Yusuf Aydönmez’in itirafları ile Girne’de tespit edilen Abdurrahman Yayar, Feyzi Kaya, Kamil Yıldırım ve Özkan Dalın aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Tutukluluk süreleri dolan zanlılar, ek süre talebiyle dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlılar aleyhinde soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 4’er gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

40 gram uyuşturucu ele geçirilmişti

Alınan bilgi üzerine Lefkoşa’da bir pansiyon önünde 7 Şubat gecesi pusuya yatan Narkotik ekipleri, pansiyon önünde Ahmet Yusuf Dönmez’i aramak istediği esnada Dönmez, elinde bulunan sigarayı attığı esnada yakaladı. Pansiyon’da arama yapan ekipleri Cemre Sağıroğlu’nun tasarrufunda da uyuşturucu tespit etti.

Sağıroğlu ve Aydönmez polise verdiği ifadede ortak para ile 80 TL karşılığında zanlı Uğrcan Bük’ten satın aldıklarını itiraf etmesi üzerine polis aynı akşam uyuşturucu suçundan bir sabıkası bulunan Bük’ü tutukladı.

Bük’ün evine baskın yapan polisler, 40 gram bonzai ele geçirirken konu maddeyi zanlı Turgut Şenol’dan aldığını tespit eden polisler aynı gece Şenol’u da tutukladı.

Narkotik ekipleri, Şenol’un evinde gerçekleştirdiği aramada yastığının altında 2 gram bonzai ele geçirdi.

40 gram bonzai, hasas terazi ve öğütücü ele geçirilmişti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Kağan Kurtbir, mahkemede verdiği ifadede zanlıların önceki gece tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Kağan Kurtbir, alınan bilgide zanlı Cemre Sağıroğlu’nun bir pansiyonda olduğunu ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisinin alındığını kaydetti.

Polis, konu pansiyona gidildiğini ve öncelikle pansiyon girişinde şüpheli görülen zanlı Ahmet Yusuf Aydönmez’in polisi görmesi üzerine elinde bulunan ve içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık sarma sigarayı attığı esnada tutuklandığını belirtti.

Kurtbir, zanlı Aydönmez’in verdiği ifadede konu maddeyi 6 Şubat’ta zanlı Cemre Sağıroğlu’yla birlikte ortaklaşa 80 TL karşılığında Uğurcan Bük’den alıp içtikleri itirafında bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı Uğurcan Bük’ün evinde yapılan aramada iki ayrı şeffaf poşete sarılı yaklaşık 40 gram sentetik cannabionid uyuşturucu madde bulunduğuna vurgu yaptı.

Polis, Bük’ün evinde ayrıca metal öğütücü ve hassas terazi de bulunduğuna dikkat çekti.

Polis memuru Kağan Kurtbir zanlı Bük’ün verdiği ifadede ise konu maddeyi Turgut Şenol’dan aldığını itiraf etmesiyle zanlı Turgut Şenol’un da mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Kurtbir, Şenol’un evinde yapılan aramada ise yatak odasındaki yastığın altında iki gram sentetik cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı.

15 gram kayıp

Kurtbir, zanlılar Sağıroğlu, Şenol, Bük ve Aygörmez’in aleyhlerinde alınan bir günlük tutukluluk süresinde verdikleri ifadede uyuşturucu alışverişi ile bağlantılı Abdurrahman Yayar, Feyzi Kaya, Kamil Yıldırım ve Özkan Dalının’da bağlantısı olduğunu itiraf ettiklerini kaydetti.

Polis, isimleri tespit edilen zanlıları önceki gece Girne’de tespit ederek tutukladıklarını söyledi.

Kayıp 15 gram bonzai’nin henüz bulunmadığını kaydederek soruşturmanın devam ettiğini ve alınması gereken çok sayıda ifade bulunduğunu belirten polis, tüm zanlıların 4’er gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.