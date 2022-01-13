“Bir üniversitenin PCR açıklaması bilimsel açıdan ciddi sorunlar barındırmaktadır”

Bugün özel bir üniversitenin araştırma merkezi tarafından Covid-19 PCR testleri hakkında yapılmış olan talihsiz açıklamayı üzülerek okumuş bulunmaktayız.

Bu açıklama, bilimsel açıdan ciddi sorunlar barındırmakla birlikte bu kurumun bu konuda yapmakta olduğu rutin ve bilimsel çalışmalara ciddi şaibe düşürmektedir.

İlk etapta, moleküler tanıda dış kalite kontrol ve akreditasyon kuruluşu olan MOTAKK tarafından tek akredite merkez olma unvanına sahip olduğunu iddia etmekte olan kurum, başka merkezlerin de bu akreditasyona sahip olduğunu bilmeyerek ya da bilerek haksız avantaj elde etmek için yanlış beyan yapmaktadır. Örneğin Elite Hastanesi genetik laboratuvarı bu kurum tarafından 2020 yılında yapmış olduğu akreditasyon çalışması ile akreditasyon almıştır. Bununla birlikte, Elite hastanesi (ve öncesinde Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi) genetik laboratuvarı 15 yılı aşkın bir süredir genetik testlerde rutin tecrübesi olan bir merkezdir. PCR çalışmalarındaki bu tecrübe ve bilgi birikimi, Covid-19 hayatımıza girmeden çok uzun zaman önceden gelmektedir.

İddialar sadece bununla kalmamakta ve ciddi bilimsel hatalar içeren bir dizi söylem içermektedir. Kurum tarafından yapılan bilim dışı iddia, birçok laboratuvarda yapılan PCR testlerinde Covid-19 pozitif bulunan vakaların aslında Covid-19 pozitif olmadığı, kullanılan kitlerin başka virüslerle çapraz tepkimeye girdiği ve kişilerin soğuk algınlığı ve grip olmalarına rağmen Covid-19 şeklinde tanı alabileceği doğrultusundadır. Genetik konusunda rutin tecrübesi olmayan bir moleküler biyoloji ve genetik laboratuvar çalışanının bile aslında teorik olarak bilmesi gereken temel bilimsel gerçekleri bu kurumun önde gelen araştırmacılarının bilmiyor olması oldukça vahim bir durumdur.

Gerçek zamanlı PCR testleri, SARS-CoV-2’nin genetik materyalinde bulunan belli başlı genleri hedef alır. Bu genlerden başlıcaları örneğin ORF1ab, RdRp, Nucleocapsid, Spike veya Envelope genleridir. Virüsler tek bir aileye ait değildirler. Bu kurumun bahsetmiş olduğu rinovirüs, enterovirüs ve influenza virüsleri farklı familyalardan olup, gen dizilimleri SARS-CoV-2’ye benzerlik göstermemektedir. Şayet PCR kiti primerlerinin yerleştiği bölge, yani kitte kullanılan primerlerin yerleştiği bölge ile bu virüsler genetik homoloji göstermezse, forward ve reverse primerler bağlanmayacağı için o bölgenin rt ile çoğaltılması mümkün olmaz. Bu bölgenin çoğalmaması da amplifikasyon olmaması ve pozitif bir sonuç elde edilmemesi anlamına gelir. Bu durumda, yanlış pozitif sonuç elde etmek mümkün olmaz.

Kurumun neden böyle bir bulgu ile karşılaşmış olabileceğine yönelik belli başlı ihtimaller vardır. Örneğin, kuvvetli bir ihtimal, kurumun kullanmakta olduğu kitlerin duyarlılığının düşük olabileceği ve bu sebeple SARS-CoV-2 ile enfekte olan bir klinik örnekte yanlış/yalancı negatif sonuç vermiş olabileceğidir. Böyle bir durumda, kurum çalışanları da bu tür bir yanılgıya düşerek farklı bir sonuca varmış olabilirler. Nitekim bu kitin uluslararası akreditasyonu bulunmadığından dolayı uluslararası akreditasyonu bulunan kitler ile duyarlılık veya spesifisite yönünden mukayese edilmesi mümkün olmayacaktır.

Yine başka bir olasılık da, kurum çalışanlarının sadece kısa bir süredir rutinde bu tür çalışmalar yapıyor olmalarından ötürü gerekli tecrübe çerçevesine dahil olamayabilecekleri ve bu tür yanılgılara daha kolay düşebilecekleri şeklinde düşünülebilir.

Konuyu daha belirgin anlatmak gerekirse, örneğin, kullanılan PCR kitlerinden bir tanesinin spesifisite adına yapmış olduğu çalışmanın çapraz tepkime yönünden analizi yapıldığı zaman, diğer patolojilerle homolojisi olmadığını ve yanlış pozitif bulgusunun imkanı olmadığını görebiliriz.